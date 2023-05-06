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06 Mayıs 2023 Cumartesi 07:15:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 07:15:00

Karaciğer yağlanması çocuklarda da görülüyor

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Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fulya Günşar, Türkiye'de nüfusun yüzde 25-40'ında yağlı karaciğer hastalığı bulunduğunu belirterek, "Çocuklarda da yağlı karaciğer hastalığını son yıllarda daha sık görmeye başladık, gerçekten üzücü bir durum.

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fulya Günşar, Türkiye'de nüfusun yüzde 25-40'ında yağlı karaciğer hastalığı bulunduğunu belirterek, "Çocuklarda da yağlı karaciğer hastalığını son yıllarda daha sık görmeye başladık, gerçekten üzücü bir durum. En önemli nedeni beslenme ve hareketsizlik" dedi. Sebze ve meyveden zengin, karbonhidrat ve şekerden uzak bir beslenme ve düzenli egzersizle karaciğer yağlanmasının önüne geçilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Fulya Günşar, şunları kaydetti: "Çocuklarda yağlı karaciğer hastalığını son yıllarda daha sık görmeye başladık, artan bir oran var ve bu gerçekten üzücü bir durum. Artan bir oran söz konusu. En önemli nedeni beslenme ve çocukların geçmişe göre hareketsiz olması. Çocuklar eskisi gibi sokaklarda oynamıyor, daha çok evde bilgisayar, tablet başında hareketsiz kalıyorlar. Çocuklarımızın mümkün olduğunca dışarda oynamasını ve karbonhidratlı, şekerli, paketli ürünleri az tüketmelerini, daha geleneksel ve sağlıklı beslenmelerini sağlamalıyız."

Etiketler : Karaciğer yağlanması Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Prof. Dr. Fulya Günşar Çocuklar
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