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14 Mayıs 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 10:30:00

Karaciğer dostu enginar kansere de kalkan

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Karaciğer dostu olarak bilinen enginar içerdiği A, C, Niasin, potasyum ve posa sayesinde kişinin zinde olmasını sağlar, bağışıklığı güçlendirir. Sadece karaciğeri korumakla kalmaz kanser hücrelerinin oluşumunu da önler.

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez besinlerinden biri olan enginar, papatyagiller ailesinden çok yararlı bir bitkidir. Akdeniz bölgesinde yetişen enginarın zengin besin içeriğine sahip olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Enginar A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, magnezyum, çinko ve B1, B2, B6 vitaminlerinden zengindir. Aynı zamanda çok iyi bir lif, yani posa kaynağı olan enginar birçok hastalığa karşı faydalı" dedi.

1. Kolesterolü düşürür: Enginar içeriğinde bulunan luteolin adlı antioksidan madde kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Enginar yaprağının kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü kanıtlayan birçok bilimsel çalışma mevcuttur.

2. Karaciğeri korur: Enginarın en bilinen faydası karaciğeri koruyucu etkisidir. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyup yenilemeye fayda sağlarken, safra üretimini artırarak karaciğerden zararlı toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

3. Kanser riskini düşürür: Enginar içeriğindeki birçok antioksidan madde, serbest radikallerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayarak hem bağışıklığı güçlendirir hem de kanserden koruyucu etki sağlar.

4. Kan şekerini dengeler ve kilo kontrolünü sağlar: Yüksek lif (posa) içeriği sayesinde enginar kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve vücudun posa ihtiyacını da karşılayarak kan şekerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Yine posa içeriği sayesinde sindirim sisteminin de düzgün çalışmasını sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur.

5. Kan basıncını dengeler: İçeriğindeki potasyum sayesinde vücudun sodyum potasyum dengesini sağlayarak kan basıncının, yani tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Etiketler : enginar karaciğer kolesterol kanser kan şekeri
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