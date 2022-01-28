Kar yemenin zarardan başka getirisi yok

Türkiye'yi etkisine altına alan yağışlarının ardından neredeyse herkesin tükettiği karın, sanayileşmenin yoğun olduğu yaşam alanlarında zararlı olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, "Kar yemek zararlı ve kar yemeyi kimseye tavsiye etmiyoruz, çünkü kar havada duran zararlı toksik partikülleri toplayıp aşağıya indiriyor, zararlı kimyasal maddeleri içinde barındırdığı için birçok hastalığa davetiye çıkartıyor" dedi. Op. Dr. Tuna Kenar "Bize kar yiyip gelen hastaların bazılarında vücut direncinin de düşük olmasına bağlı olarak tablo ağır olabiliyor çünkü, karın temas ettiği havada ve toprakta var olan çeşitli mikroorganizmaların sebep olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları, rutinde kullandığımız antibiyotiklere cevap vermiyor. Bu nedenle, kar yeme sonrası gelişen enfeksiyonlar, hastalarımızın 3-5 gün hastanede yatmalarına neden oluyor. Genellikle hastalar kar yediklerini söylemediklerinden tedavi gecikebiliyor. Bizler bu yüzden kar yenmesini önermiyoruz. Zaten karın herhangi bir besleyici özelliği de yok" diye uyardı.

