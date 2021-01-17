Kar soğuğu kalp krizini tetikliyor

Özellikle kalp hastalığı geçirmiş, stenti, balonu, yetmezliği veya aritmisi olanlar soğuk havada dışarı çıkmasın, sabah ve akşam ayazından sakınsın" ifadelerini kullandı. Kış mevsiminde sık görülen enfeksiyonlar nedeniyle kalp krizi vakalarının arttığına dikkati çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Bu durum kalbi yorarak kalp kasının kasılmasını bozabilir. Ayrıca, soğuk havanın direkt kalp damarları üzerine 'vazokonstrüksiyon' dediğimiz kalp damarlarını büzücü etkisi vardır. Soğuk hava yüzünden kalbin iş yükünün artması kalp krizine neden olabilir. Özellikle kalp hastalığı geçirmiş stenti, balonu, yetmezliği veya aritmisi olanlar soğuk havada dışarı çıkmasın, sabah ve akşam ayazından sakınsın. Dışarı çıkılacak ise havanın biraz yumuşadığı öğlen saatlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.