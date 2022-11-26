Kaplıca suyu varis şikayetlerini artırır

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Alper Gürbüz, çok sık görülen bir hastalık olan varisin nedeninin tam olarak bilinmediğini söyleyerek, "Hastanın aile hikâyesi olması, uzun süre ayakta veya oturarak hareketsiz çalışma, gebelik dönemleri ve bazı hormonal değişiklikler de varis hastalığının ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca sıcak havayla birlikte damarlar daha görünür hale gelebilir. Sıcak kaplıca gibi uygulamalar varis hastalığı şikâyetlerini arttırabilir" dedi.

