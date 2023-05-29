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29 Mayıs 2023 Pazartesi 07:18:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 07:18:00

Kapı ve pencereleri kapalı tutun

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru, mevsimsel alerjik rinit nedeniyle polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gerektiğini belirtti.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru, mevsimsel alerjik rinit nedeniyle polenlerin uçuştuğu mevsimlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gerektiğini belirtti.

Peru, alerjik rinit hastalığının belirtilerini şu şekilde sıraladı; "Burun akıntısı ve burun tıkanması, gözlerde sulanma ve kaşıntı, aksırma, öksürme ve boğaz ağrısı, boğazda, burunda veya üst damakta kaşıntı, sinüslerde baskı ve yüzde ağrı, gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması, koku ve tat duyularında azalma, çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi, yorgunluk, algılama güçlüğü, uyku bozukluğu, bazen bu belirtilere hırıltılı solunum eşlik edebilir, öksürük ve baş ağrısı olur" diye konuştu.

Etiketler : Kapı ve pencereler Emel Peru alerjik rinit
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