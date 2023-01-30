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30 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2023 Pazartesi 08:30:00

Kapalı yöntem kulak ameliyatları az ağrılı oluyor

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özgür Sürmelioğlu, kapalı yöntem ile yapılan kulak ameliyatlarının hastaya daha az ağrı, daha az anestezi, hızlı iyileşme süreci; hekime ise daha geniş ve net bir görüş açısı kazandırdığını söyledi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özgür Sürmelioğlu, kapalı yöntem ile yapılan kulak ameliyatlarının hastaya daha az ağrı, daha az anestezi, hızlı iyileşme süreci; hekime ise daha geniş ve net bir görüş açısı kazandırdığını söyledi. Doç. Dr. Sürmelioğlu, yöntemin, 3-4 mm kadar dış kulak yolu genişliği olan çocuk hastalarda da başarıyla uygulandığını belirtti. Birçok kulak hastalığının kapalı yöntem ile yani endoskopik olarak gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Sürmelioğlu, bu belli başlı hastalıkları "kulağa tüp takma işlemleri, kulak zarı ameliyatları, işitme kayıplarına müdahaleler, orta kulakta geçmeyen enfeksiyonlar ve buna bağlı ortaya çıkan kolesteatom ismi verilen beyaz renkte kistlerin ameliyatı, otoskleroz olarak adlandırılan kulak kireçlenmesi ameliyatları, bazı orta kulak tümörleri ve hatta bazı iç kulak tümörleri" olarak sıraladı.

Etiketler : Kapalı yöntem kulak ameliyatları Doç. Dr. Özgür Sürmelioğlu Kulak Burun Boğaz
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