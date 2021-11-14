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14 Kasım 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 09:30:00

Kapalı mekanlarda maskesiz temas gribi artırdı

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Soğuk havaların kendini göstermeye başladığı şu günlerde kalp sağlığını korumak her zamankinden daha da önemli. Kış ayları kalp krizlerinin en sık görüldüğü mevsim.

Soğuk havaların kendini göstermeye başladığı şu günlerde kalp sağlığını korumak her zamankinden daha da önemli. Kış ayları kalp krizlerinin en sık görüldüğü mevsim. Kovid'in yaygın olduğu dönemde gördük ki, kalp damar tıkanıklığı için risk altındaki kişiler bu hastalık sonrası kalp krizleri ile hastanelere başvurdular. Kalbimiz soğuk havalarda daha fazla oksijenden almak istiyor. Kalbi besleyen kan oksijenden ne kadar zengin olursa kalp damarlarında darlık bile olsa krize sebebiyet vermeyip, kalbi idare edebiliyor. Kış aylarında havadaki oksijen miktarı azaldığı için, vücut kalbe daha az oksijen içeren kan pompalıyor. Bu nedenle kış aylarında kalp, ihtiyacı olan kanı alamıyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, "İnfluenza'nın (grip) en sık görüldüğü dönem kış aylarıdır. İnfluenza; nezle, grip ve ateşe sebep olur. Artık çok aşina olduğumuz Covid virüsü gibi hava yolu ve temasla bulaşır. Geçtiğimiz yıl maske, mesafe kurallarına itina ettiğimiz için grip vakaları neredeyse görülmedi. Ancak Covid aşılanması sonucu normal hayatımıza döndükçe, özellikle kapalı mekanlarda maskesiz temaslar sonucu influenza vakalarında da artış görüldü. Vücut ateşlenince kalp daha hızlı artmaya başlar. Bu durum ise, kalbin oksijen ihtiyacını artırır. Nezle aynı zamanda vücudun sıvı kaybetmesine de sebep olur. Sıvı kaybı kan basıncının düşürerek, kalbe giden oksijen miktarını azaltır. Özellikle grip olduğunuzda bol bol sıvı alarak ve taze meyve-sebze tüketerek vitamin ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Kalabalık ortamlarda ellerinizi sık yıkamaya dikkat edin. Çünkü grip, nezle gibi hastalıklar el teması ile çok hızlı yayılıyor. Ateş, öksürük, kırgınlık gibi hastalık belirtileri ile karşı karşıya kalındığında, mutlaka bir doktora başvurmakta fayda var. Özellikle kalp hastalığı veya kalp hastalığı riski olanlar grip ve nezleye dikkat etmelidir. Son yıllarda kalp krizlerinin büyük çoğunluğu Kovid geçirmiş kişilerde görüldü" dedi.

Etiketler : maskesiz temas gribi artırdı Soğuk havalar Covid aşılanması influenza vakaları
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