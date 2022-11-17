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17 Kasım 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 08:00:00

Kansızlık ve vitamin eksikliği de saç döker

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Saç dökülmesinin zamanında tedavi edilmesi gereken ve bazen başka sistemik hastalıkların ilk belirtisi olabilen dermatolojik bir rahatsızlık olduğunu belirten Dermatoloji Uzman Dr. Meltem Özer, "Vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, hormonal bozukluklar, stres ve ruhsal travmalar saç dökülmesine neden olabilir" dedi.

Saç dökülmesinin zamanında tedavi edilmesi gereken ve bazen başka sistemik hastalıkların ilk belirtisi olabilen dermatolojik bir rahatsızlık olduğunu belirten Dermatoloji Uzman Dr. Meltem Özer, "Vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, hormonal bozukluklar, stres ve ruhsal travmalar saç dökülmesine neden olabilir" dedi. Dr. Meltem Özer, saç dökülmesinin vücutta ters giden birçok durumun belirtisi olabileceğini söyleyerek, "Saç dökülmesi yaşayan bireyin vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, hormon bozuklukları, romatizmal ve enfeksiyöz hastalıklar açısından sorgulanması ve muayene edilerek gerekli tetkiklerinin yapılması gerekir. Saç dökülmesi sorunu yaşayanların dermatoloji uzmanına başvurması gerekmektedir. Ne yazık ki saç dökülmesi yaşayan birçok kişi, sorunu sadece kozmetik bir problem olarak görmekte ve çözümü hekim dışı kişilerde aramaktadır. Bu durum saç dökülmelerinde tanı ve tedavi gecikmelerine, yanlış uygulamalar sonucu kalıcı saç kayıplarına yol açabilmektedir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kansızlık Uzman Dr. Meltem Özer vitamin eksikliği Saç dökülmesi
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