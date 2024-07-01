Kansızlığa iyi gelen bitki çayları
Kaynak: GUNES.COM
Kansızlık (anemi), genellikle demir eksikliğinden kaynaklanan ve yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Kansızlık belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı bitki çayları vardır. İşte kansızlığa iyi gelen bitki çayları ve faydaları...
1. ISIRGAN OTU ÇAYI
Faydaları:
- Isırgan otu, yüksek demir içeriği ile bilinir ve kansızlığa karşı etkilidir.
- İçerdiği C vitamini, demirin emilimini artırır.
Hazırlanışı:
- 1 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir fincan kaynar suya ekleyin.
- 5-10 dakika demlemeye bırakın ve süzerek için.
2. KARAHİNDİBA ÇAYI
Faydaları:
- Karahindiba, demir açısından zengin bitkilerden biridir.
- Kan yapımını destekler ve anemi belirtilerini hafifletir.
Hazırlanışı:
- 1 çay kaşığı kurutulmuş karahindiba kökü veya yaprağını bir fincan kaynar suya ekleyin.
- 5-10 dakika demledikten sonra süzerek tüketin.
3. KIRMIZI YONCA ÇAYI
Faydaları:
- Kırmızı yonca, demir ve diğer mineraller açısından zengindir.
- Vücudun kan üretimini artırabilir.
Hazırlanışı:
- 1 çay kaşığı kurutulmuş kırmızı yonca çiçeğini bir fincan kaynar suya ekleyin.
- 5-10 dakika demledikten sonra süzerek için.