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29 Aralık 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 09:00:00

Kanserin 'aklını' ancak genetikle yenebiliriz

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KANSER tanı ve tedavilerinde son yıllarda genetik testlerin ve biyoteknolojik gelişmelerin eski tekniklerin yerine geçmeye başladığını kaydeden Tıbbi Farmakoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Gülay Özgön, bir tümör dokusunun aklının da aslında vücudumuzun veya kansere karşı geliştirilen teknolojilerin aklı kadar gelişmiş olduğunu ve genetik testler, biyoteknolojinin kanserle mücadelede artık başrolü üstleneceğini kaydetti.

KANSER tanı ve tedavilerinde son yıllarda genetik testlerin ve biyoteknolojik gelişmelerin eski tekniklerin yerine geçmeye başladığını kaydeden Tıbbi Farmakoloji ve Genetik Uzmanı Dr. Gülay Özgön, bir tümör dokusunun aklının da aslında vücudumuzun veya kansere karşı geliştirilen teknolojilerin aklı kadar gelişmiş olduğunu ve genetik testler, biyoteknolojinin kanserle mücadelede artık başrolü üstleneceğini kaydetti. Dr. Özgön, örneğin kolonoskopi yerine dışkıda metilasyon DNA'sına bakılarak kolon kanserini; MR, tomografi, PET CT yerine tümör daha görüntülenebilecek aşamaya dahi gelmeden bir kan testiyle metilasyon profillemesi çıkararak akciğer, meme kanseri gibi tümörleri tespit etmenin mümkün olduğunu söyledi.


Etiketler : Kanser KANSER tanı ve tedavileri biyoteknolojik
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