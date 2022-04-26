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26 Nisan 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 08:30:00

Kansere karşı yürüyüş önerisi

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Kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemine dikkat çeken Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, "10 sene önce ileri yaş hastalığı diye düşündüğümüz kanser, artık çok daha genç kişilerde de görülen bir hastalık haline geldi" dedi.

Kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemine dikkat çeken Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, "10 sene önce ileri yaş hastalığı diye düşündüğümüz kanser, artık çok daha genç kişilerde de görülen bir hastalık haline geldi" dedi. Dr. Aydın, "Kanser şu anda ciddi bir toplum, sağlık sorunu, kalp hastalıklarından sonra en çok ölümler kanserden meydana geliyor. Dolayısıyla kanser tedavisi tabii ki çok zahmetli, çok masraflı, maliyetli bir tedavi ülkemiz için de öyle. Sağlık Bakanlığı'mızın çok ayrıntılı ve çok güzel kanser tarama programları var. Herkesin bu programlara yaşlarına uygun bir şekilde katılmalarını öneriyoruz. Tabii ki, her hastalıkta olduğu gibi sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme mutlaka hareket, çok önemli. Kötü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak kalmak gerekiyor. Düzenli spor yapamasalar bile, hastalarımızın en az yürüyüş dahi olsa da günlük yürüyüşlerini yapmalarını bütün halkımızdan istiyoruz. Çünkü eğer sağlıklı yaşarsak vücudumuzun bu hastalıklarla savaşması ve bu hastalıklar ortaya çıkmadan bunu engellemesi, çıktıktan sonra da iyileşme yolunda adımlar atması çok daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kansere karşı yürüyüş önerisi Uzmanı Dr. Ayşen Aydın kalp hastalıkları
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