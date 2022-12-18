Kansere çareyi 3 boyutlu arıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yıldır yapay doku ve organ basımıyla ilgili çalışmalar yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, canlı hücreler kullanarak gerçek dokuya çok yakın 3 boyutlu kanser modellemeleri geliştirdi. Modellemeler üzerinde, kansere çare olması beklenen T hücrelerinin kullanıldığı immün terapi ve CAR-T gibi yeni tedavilerin etkinliği araştırılırken, yeni ilaç keşifleri de yapılıyor.