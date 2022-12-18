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18 Aralık 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 17:30:00

Kansere çareyi 3 boyutlu arıyorlar

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Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, canlı hücreler kullanarak gerçek dokuya çok yakın 3 boyutlu kanser modellemeleri geliştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yıldır yapay doku ve organ basımıyla ilgili çalışmalar yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, canlı hücreler kullanarak gerçek dokuya çok yakın 3 boyutlu kanser modellemeleri geliştirdi. Modellemeler üzerinde, kansere çare olması beklenen T hücrelerinin kullanıldığı immün terapi ve CAR-T gibi yeni tedavilerin etkinliği araştırılırken, yeni ilaç keşifleri de yapılıyor.

Etiketler : kanser immün terapi ibrahim tarık özbolat hücre
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