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23 Ocak 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 09:30:00

Kanserden lezzetli koruma: kahve

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Dünya üzerinde en çok tüketilen besin maddelerinden bir tanesi olan ve kahvede yoğun bir şekilde bulunan kafein, gündelik rutinlerimizde o kadar iç içe girdi ki birçok insanın hayatına düzenli olarak dokunur hale geldi.

Dünya üzerinde en çok tüketilen besin maddelerinden bir tanesi olan ve kahvede yoğun bir şekilde bulunan kafein, gündelik rutinlerimizde o kadar iç içe girdi ki birçok insanın hayatına düzenli olarak dokunur hale geldi. Kafeinin belli limitlerde olmak kaydıyla besin maddesi olarak kullanımını dünyada birçok kuruluş onaylıyor ve normal miktarda, iyi, kaliteli ve doğru kavrulmuş kahve tüketimi ile sağlanan kafeinin güvenli olduğu belirtiliyor. Kafein yanı sıra yüksek antioksidan içeriği sayesinde düzenli olarak kahve tüketen bireylerde karaciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskinin önemli ölçüde azaldığını gösteren bilimsel araştırmalar da göze çarpıyor. Bu faydalarının yanı sıra kahve, hem dünyada hem de ülkemizde son zamanlarda özellikle peeling etkisi yarattığı için cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılıyor.

Etiketler : Kanserden lezzetli koruma kahve peeling
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