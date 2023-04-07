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07 Nisan 2023 Cuma 07:01:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 07:01:00

Kanser vakalarının 3'te 1'i önlenebilir

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Kanser bütün dünyada görülme oranları giderek artan önemli bir sağlık problemidir.

Kanser bütün dünyada görülme oranları giderek artan önemli bir sağlık problemidir. Global Kanser İstatistik verilerine göre 2020 yılında tanı konulan 19,3 milyon yeni kanser hastası olduğunu ve 10 milyon hastanın da kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, "Erkeklerde en sık akciğer, prostat, kalın bağırsak, mide ve karaciğer kanseri görülürken; kadınlarda meme, kalın bağırsak, akciğer, rahim ağzı ve tiroit kanserlerine daha sık rastlanıyor. Kanser vakalarının üçte biri farkındalık ve erken teşhisle önlenebiliyor, diğer üçte biri ise erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen iyileşebiliyor. Tarama programları, farkındalığın arttırılması, virüslerin neden olduğu bazı kanserlere karşı koruyucu aşılama, çevresel etkenlerin azaltılması, genetik risk faktörleri bulunanlarda çeşitli önleyici önlemler alınması, erken tanı ve tedavi ile milyonlarca hayat kurtarılabilir" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Kanser vakaları sağlık problemi Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

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