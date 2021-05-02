Kanser tedavisinde ‘agnostik' dönem

Kanser tedavisinde son iki yıl içinde tümör dokusundan bağımsız 'agnostik' tedavilerin geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Bilici "Agnostik tedavide başarı oranı daha yüksek iken olası yan etkilerde çok az görülüyor. Hastaların yaşam kaliteleri de olumsuz etkilenmiyor. Gelecekte bu tür tümör yerleşim bölgesinden bağımsız 'agnostik' tedavilerin daha fazla geliştirilmesi, daha hassas ve daha etkin bir kanser tedavisi yapmamıza da olanak sağlayacak gibi görünüyor" dedi. Bilici, "Özellikle kişiye özgü biyobelirteç dediğimiz belirli bir genetik mutasyon üzerinde etkinlik gösteren hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünde önemli yol alınmasını sağladı. Tüm bunların yanında son iki yıl içinde tümör dokusundan bağımsız 'agnostik' daha hassas bir kanser tedavisi imkânı tanıyan yeni biyobelirteçler bulundu" diye konuştu.

