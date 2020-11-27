Kanser hastalarına önemli uyarı Zatürre ve grip aşısı yaptırın

Koronavirüsün doğurduğu korkudan dolayı kanser hastalarının tedavilerinin aksamakta ve hastalığın bu nedenle ilerlediğini dile getiren uzmanlar uyardı: "Kanser hastalarının immün sistemi zayıf olduğundan zatürre ve grip aşılarını mutlaka yapmaları gereklidir.” Kansere bağlı ölümler içerisinde akciğer kanserinin hâlâ birinci sıradaki yerini koruduğunu hatırlatan İç Hastalıkları ve Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Can, “Hekimler olarak akciğer kanseri konusunda uyarı yaparken sık karşılaştığımız ‘hiç sigara içmemiş kişilerin de akciğer kanseri olduğu’ savunması son derece yanlıştır. Ağır sigara içen bir kişide akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 30'lara çıkarken, hiç sigara içmeyen birinde ise bu risk yüzde 1'den bile daha düşüktür. Ayrıca kanser hastalarının immün sistemi zayıf olduğundan zatürre ve grip aşılarını mutlaka yapmaları gereklidir” dedi. Sigaranın bırakılmasıyla kanser gelişme riski hızla azalmaya başladığını vurgulayan Prof. Dr. Alper Can, “Sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra, akciğer kanseri riskinin yüzde 50 oranında azaldığı görülmektedir. Pasif içicilik de kanser riskini belirli oranda artırmaktadır. Bu riskin sigara içmemiş bir kişiye kıyasla hiçbir zaman gerilemeyeceği de akılda tutulmalıdır. Bu yüzden sigaraya başlamamak ve sigara içilen yerlerden sakınmak en doğru önlemdir” ifadelerini kullandı.



AKILLI İLAÇLA EVRE 4’TE DE UMUT VAR

Akciğer kanseri tedavisinde birçok tedavi şekli mevcut olduğunu belirten Prof. Dr. Alper Can, şu bilgileri paylaştı: “Erken evrede öncelikli tedavi şekli cerrahidir. İleri evre akciğer kanseri tedavisinde ise primer tedavi sistemik tedavi olarak kabul edilir. Ülkemizde kullanılan sistemik tedaviler; kemoterapi, hedefe yönelik akıllı ilaçlar, immünoterapidir. Özellikle son yıllarda hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve immüno tedaviler ile evre 4 hastalarda bile çok uzun yaşam süreleri elde edilebiliyor. Ancak her ne kadar bilim ve teknoloji ilerlerse, yeni ve çok etkili ilaçlar bulunsa da en iyi tedavinin hastalığa yakalanmamak için sigaraya başlamamak veya bırakmak olduğunu unutulmamalıdır. Ayrıca evre 4 olsa bile olsa, umudumuzu yetirmeden hayata tutunmak ve tedavilerimizi aksatmamız da büyük önem taşıyor.”

