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Kanlı kusmanın 5 önemli nedeni
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27 Eylül 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 08:00:00

Kanlı kusmanın 5 önemli nedeni

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Kanlı kusma olarak bilinen hematemez, birçok soruna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Sindirim sistemindeki herhangi bir bölgede başlayan kanamaya endoskopi ve ilaçlarla müdahale edilemediğinde çok kısa sürede hayati tehlike söz konusu olabiliyor.

Kanlı kusma olarak bilinen hematemez, birçok soruna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Sindirim sistemindeki herhangi bir bölgede başlayan kanamaya endoskopi ve ilaçlarla müdahale edilemediğinde çok kısa sürede hayati tehlike söz konusu olabiliyor. Bunun için kanlı kusmanın neden kaynaklandığının belirlenmesi hayati önem taşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan, kanamanın nedenlerini şöyle sıraladı:

1- Karaciğer hastalığı veya alkol kullanımı öyküsü olan bir hastada varise bağlı kanama söz konusu olabilir.

2- Geçirilmiş aort yani ana kalp damarı ameliyatı olan hastalarda kanama olabilir.

3- Böbrek hastalığı ve aort darlığı gibi hastalığı olan kişilerde, mide ve bağırsakta damar belirginleşmeleri yani anjiyoektazilere bağlı kanama oluşabilir.

4- Helikobakter pylori enfeksiyonu, ağrı kesici kullanımı veya sigara kullanma öyküsü olan bir hastada peptik ülser hastalığına bağlı kanamalar görülür.

5- Sigara ve alkol kullanımı veya H. Pylori enfeksiyonu öyküsü olan hastalarda mide-yemek borusu kanserlerine bağlı kanamalar ortaya çıkabilir.

Etiketler : Kanlı kusma hematemez Helikobakter pylori enfeksiyonu Karaciğer hastalığı
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