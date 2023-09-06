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06 Eylül 2023 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 07:18:00

Kanda yüksek yağ damarlara zarar

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, kolestrol yüksekliğinin belirtisi olmayan sinsi bir hastalık olduğunu ve kanda yüksek yağ oranının aort yırtılmasına neden olabildiğini belirtti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, kolestrol yüksekliğinin belirtisi olmayan sinsi bir hastalık olduğunu ve kanda yüksek yağ oranının aort yırtılmasına neden olabildiğini belirtti. Alur, "Bu nedenle damar sağlığımız için kanda yüksek yağ oranımıza mutlaka baktırmalı ve değer yüksek çıkarsa da önce diyetimizi düzenlemeli, diyetle düzelmiyorsa uzman gözetiminde ilaç tedavisine geçmeliyiz" ifadelerini kullandı" diye konuştu.

Etiketler : Kalp ve Damar Op. Dr. İhsan Alur kolestrol yüksekliği
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