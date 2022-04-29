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29 Nisan 2022 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 07:27:00

Kan şekerinin yükselmesi kadar, düşmesi de tehlikeli

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Uzmanlar, kanda şeker miktarının yükselmesi kadar düşük şeker miktarının da tehlikeli olduğunu belirterek, yeşil elma, armut gibi gıdalarla denge sağlanabileceğini söyledi.

Uzmanlar, kanda şeker miktarının yükselmesi kadar düşük şeker miktarının da tehlikeli olduğunu belirterek, yeşil elma, armut gibi gıdalarla denge sağlanabileceğini söyledi.

Hep kan şekeri yüksekliğinin sağlığa zararları üzerinde durulduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Ancak, kanda bulunan şeker miktarının yükselmesi kadar düşmesi de sağlığı tehdit ediyor. Kanda bulunan şeker miktarının enerji metabolizması, hormon dengesi, sinir sistemi gibi temel unsurlar başta olmak üzere birçok vücut fonksiyonunun çalışmasını direkt olarak etkilemektedir. Kanda düşük oranlarda şeker bulunması yani hipoglisemi vücudun dengesini bozar. Kan şekeri dengesini etkileyen en önemli faktörler, kan şekerini hızla yükselten ve düşüren yiyecekler, insülin direnci ve aşırı strestir" dedi.

Etiketler : Kan şekerinin yükselmesi düşmesi Diyet Uzmanı Diyetisyen Veysel Ciğerli
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