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29 Mayıs 2023 Pazartesi 07:19:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 07:19:00

Kan emmiş bir keneye kesinlikle dokunmamalı

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Uzmanlar, Türkiye'de 50'ye yakın kene çeşidinin bulunduğunu ve büyük bir kısmının köpek kenesi olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, Türkiye'de 50'ye yakın kene çeşidinin bulunduğunu ve büyük bir kısmının köpek kenesi olduğunu bildirdi. Bu türün özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "İnsan ve hayvan vücuduna tutunmak için, tutunacakları bölgeye anestezik maddeler salgılarlar. Biz bunu hissedemeyiz. Yatıştırıcı ve uyuşturucu maddeler salgılıyorlar. Ayrıca kan emecekleri için kanın pıhtılaşmasını engelleyen antikoagülan maddeler salgılarlar. Bu kan emme sırasında kanın rahat bir şekilde hayvanın vücuduna akmasını sağlar. Yine uyuşturucu madde de bizim onu hissetmememizi sağlar. Çoğu insan bunu fark etmez" dedi. Çetin, kenelere çıplak elle temas edilmemesi gerektiğini vurgulayıp, "Vatandaşlarımızın arasında köpek, kedi ve ineklerin üzerindeki kedileri çıplak elle tutarak atılması ile ilgili yanlış bir davranış var. Kan emmiş bir keneye kesinlikle dokunmamak lazım. Çünkü kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklar var. Siz keneye dokunduğunuz zaman elinize kan bulaşır ve hastalık da bulaşabilir. Mümkün olduğunca hayvanları veteriner hekime götürmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kan emmiş Prof. Dr. Hüseyin Çetin antikoagülan maddeler
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