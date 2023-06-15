Kan bağışı sonrası bol sıvı alın

Kan bağışında bulunulan gün bol sıvı alınması gerektiğini belirten Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Adaklı Aksoy, "Bağışı izleyen 2 saat boyunca sigara kullanılmamalıdır. Araç kullanılacaksa, kan bağışı sonrası 30 dakika içerisinde araç kullanılmamalıdır. Kan bağışını takip eden 1 saat boyunca, kan dolaşımı reaksiyonlarının önlenmesi amacıyla uzun süreli ayakta durulmamalıdır" dedi. Kan verilmiş olan kolla ilk birkaç saat ağır eşyalar taşınmaması gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, "Bu durum kanamaya yol açabilir. Kan bağışından sonra baş dönmesi, baygınlık hissi olursa yere uzanılmalı veya baş iki dizin arasına alınacak şekilde oturulmalıdır" şeklinde konuştu.

