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10 Şubat 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 09:00:00

Kalp pili ötüyorsa dikkat

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Kalp yetersizliği ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan kalp pillerinin hastanın yaşam kalitesinin artmasına önemli bir katkı sağladı

Kalp yetersizliği ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan kalp pillerinin hastanın yaşam kalitesinin artmasına önemli bir katkı sağladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Cemal Sağ, "Kalp ritminin çok düşük olduğu zamanlarda kalp pili uyarı gönderir. Böyle zamanlarda ötme sesi alınabilir. Bazen de ritim bozukluğu oluşur ve cihaz elektrik şoku vererek ritmi düzeltebilir" dedi. Kalp pillerinin zaman zaman bir bilgisayar gibi kendisini kontrol ettiğini ve bu zamanlarda ötme sesi duyulduğunu, bu nedenle de hastaların telaşa kapıldığını söyleyen Prof. Dr. Sağ, "Kalp pili; kalbin kendi ritmi olmadığında, ritim düzensizleştiğinde veya çok yavaşladığında kalbin hızını ayarlar. Aynı zamanda kalbin doğal elektrik aktivitesini algılar. Bu algılama sayesinde pil, kalp ritminin çok düşük olduğunu anladığında uyarı gönderir. Bu zamanlarda ötme sesi alınabilir. Bazen de ritim bozukluğu oluşur ve elektrik şoku vererek ritmi düzeltebilir. Hasta bu esnada elektrik çarpması gibi bir his duyabilir. Kalp normal hızında çalışırsa pil devreye girmez ve sadece kalbi izler" diye konuştu.

Etiketler : Kalp pili ötme kalp ritim bozuklukları Kalp yetersizliği
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