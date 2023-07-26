Kalp krizinde doğru müdahale hayat kurtarır

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, aşırı sıcakların sadece kalp sorunu yaşayan hastalar için değil, sağlıklı insanlar için de kalp hastalıkları açısından risk oluşturabileceğini dile getirdi. Ciddi sağlık sorunları yaşanmaması için çok gerekli olmadıkça sıcak havalarda dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaçmaz, su tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini de vurguladı. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, fenalaşma, bayılma gibi şikayetlerin kalp krizinin en önemli belirtileri arasında yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Kaçmaz," Kriz esnasında zaman çok önemlidir. Belirtiler baş gösterdiğinde hasta sıcak ortamdan uzaklaştırılıp serin bir yere alınmalı ve bir an önce en yakın hastaneye götürülmelidir. Hasta çok kötü durumdaysa hemen 112 acil servis aranmalıdır. Ambulans beklenirken, kalp krizi geçiren kişi uygun bir yere yatırılmalı ve hava alması kolaylaştırılmalıdır. Sıkı kıyafetleri gevşetilerek vücut dolaşımı rahatlatılmalıdır. Ayakları kalp seviyesinin üzerine kaldırarak kalbe daha çok kan akışının olması sağlanmalıdır. Hasta kusuyorsa, soluk borusuna kaçmaması için başı yana yatırılmalı" diye konuştu.

