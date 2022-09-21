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21 Eylül 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 09:00:00

Kalp kapakçığı ile varisin ne ilgisi var demeyin!

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Varis hastalarının pek çoğu hastalığın kendisi kadar görüntüsünü de rahatsız edici bulur. Ancak o görüntünün altında kalbiniz ile ilgili çok daha ciddi problemler olabilir.

Varis hastalarının pek çoğu hastalığın kendisi kadar görüntüsünü de rahatsız edici bulur. Ancak o görüntünün altında kalbiniz ile ilgili çok daha ciddi problemler olabilir. Özellikle kadınların yüzde 40'ını etkileyen varis, ağrılar, ani kramplar, morluklar, ayak bileklerinde şişlik gibi belirtiler ile günlük yaşamı olumsuz etkiler. Kalp Ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenal "Temel olarak sebebi toplardamar kapakçığının eski işlevini yerine getirememesidir. Şöyle ki, toplardamarlar yer çekiminin aksine kanı aşağıdan yukarıya doğru kalbe taşır. Kanın geri dönmesini engelleyen ise kapakçıktır. Çeşitli sebeplerle kapakçığın bu görevi yerine getirememesi zamanla burada damarların genişlemesine ve varis oluşmasına yol açar. Diğer bir sebep ise toplardamarın pıhtı sebebiyle tıkanması sonucunda kanın yukarıya doğru sağlıklı şekilde akmaması durumudur. Bu durumda kan yukarı çıkabilmek için daha çok baskı uygulamaya başlar. Sürekli tekrarlayan basınç zamanla varisin oluşmasına sebep olur" dedi.

Etiketler : Kalp kapakçığı Varis hastaları Prof. Dr. Ali Rıza Cenal
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