Kalp hastalığı riskini azaltmak mümkün

Kalp ve damar hastalıkları erkeklerde 40'lı yaşlardan itibaren, kadınlarda ise daha çok menopoza girdikten yaklaşık 5-6 yıl sonra gelişiyor. Kalp hastalığı riskinin yaş ilerledikçe arttığını vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nermina Alagiç, "Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelenin temelini, kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin tespiti ve risklere karşı önlem alınması oluşturuyor. Günümüzde kullanılan çeşitli skorlama yöntemleriyle kalp ve damar hastalıkları riskini öğrenmek ve alınacak bazı önlemlerle bu riski düşürmek mümkün" açıklamasında bulundu. Dr. Nermina Alagiç kalp damar hastalıklarından korunmanın yollarını paylaştı: Tütün ürünleri kullanıyorsanız bırakın. Haftada 150-300 dakika orta şiddette (yürüme, yüzme, jogging vb.) veya 75- 150 dakika yüksek tempoda egzersiz yapın. Kilonuzu koruyun. Her gün en az 200 gram meyve ve sebze tüketin. Haftada 2 kez somon, uskumru, sardalya gibi omega-3 miktarı yüksek balık tüketin. Kırmızı et tüketiminizi haftada en fazla 350-500 gram ile sınırlandırın. Günde 30 gram çiğ kuruyemiş tüketin. Diyabetiniz varsa önerilere uyun ve şeker dengenize dikkat edin. Tansiyonunuzu korumak için günde 5 gramdan fazla tuz tüketmeyin.

