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25 Kasım 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 08:00:00

Kalp hastalarına Akdeniz diyeti

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Uzmanlar kalp rahatsızlığı yaşayan bireylerin, sağlık sorununu en aza indirmek için yapması ve yapmaması gerekenleri anlattı.

Uzmanlar kalp rahatsızlığı yaşayan bireylerin, sağlık sorununu en aza indirmek için yapması ve yapmaması gerekenleri anlattı. Akdeniz diyetini tavsiye eden Doç. Dr. Osman Kayapınar, diyetin; sürdürülebilir olması, karışık olmaması gerektiğini ve şeker ve yağdan fakir, meyve ve sebze ağırlıklı, tahıllı lifli, trans yağ asitleri veya doymuş yağlar yerine tekil doymamış yağlar, omega-3 yağ asitleri ile yapılması gerektiğinin altını çizdi. Sigara kullanımına ayrı bir yer açan Kayapınar, sigaranın hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sigara kardiyovasküler hastalar (kalp damar hastalığı; KVH) için güçlü ve bağımsız bir risk faktörüdür. Çevresel sigara maruziyeti, pasif içicilik de dahil olmaması gerekiyor. Sigara bırakmak kolay bir süreç değildir, uzman desteği gerekebilir. Elektronik sigara da zararlıdır" ifadelerine yer verdi.

Sporun sağlıklı yaşam için olmazsa olmayacağını da vurgulayan Osman Kayapınar, her yaşta, kalp rahatsızlığı olanların bile bedenine uygun spor yapılabileceğini söyledi.

Etiketler : Kalp hastaları Doç. Dr. Osman Kayapınar Akdeniz diyeti
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