Kalp hastaları tuzdan da kaçınmalı

Kalp sağlığının kişinin yaşam tarzına ve beslenmelerine göre şekillendiği belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hatike Hançer, "Bir kere günde posalı besinleri normal diyetinizin olabileceği kadar yüksek miktarını koymamız gerekiyor. Posalı besinlerle beslenmemiz bizim kolesterol değerlerimizi hepsini bir şekilde dengeye sokmak için mekanizmada fayda gösteriyor. Posalı besinlerin dışında meyve, sebze tüketimini arttırmak gerekiyor? Günde dört beş öğün kadar meyve sebze tüketimi yapmalıyız ki normal beslenme düzenimiz aslında sağlıklı bir birey haline dönüşebilsin. Kaçınmamız gereken besinler, tuzlu yiyecekler, sakatatlar, doymuş yağ asitlerinin fazla miktarda olduğu beslenme tarzından kaçınmak gerekiyor. Yağ asitleri de element mineral yapısı olarak vücudumuzda yapı taşı olarak mevcut tabloda kullanılıyor. Olmazsa olmazlarımız mı evet ama kullanırken doymamış yağ asitlerini tercih etmek gerekiyor bunlarda. Beslenme düzenimize mutlaka daha tohum yağlarını tercih etmek gerekiyor. İşte cevizdir, bademdir, kuru baklagillerdir. Onları fazla tükettiğinizde kalp sağlığı açısından koruyuculuğunu görmüş oluyoruz" diye konuştu.