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15 Mart 2021 Pazartesi 11:23:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 11:23:00

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin!

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Kalp çarpıntısı, kan basıncı yüksekliğinin, korku, endişe, stres durumlarının, aşırı kafein ya da alkol alımının sonucu olabildiği gibi kalp ritim bozukluğunun (aritmi) belirtisi olarak da ortaya çıkabiliyor.

Kalp çarpıntısı, kan basıncı yüksekliğinin, korku, endişe, stres durumlarının, aşırı kafein ya da alkol alımının sonucu olabildiği gibi kalp ritim bozukluğunun (aritmi) belirtisi olarak da ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Erdem Diker, sık olan ve gündelik yaşamı etkileyen çarpıntıların mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, çarpıntı yakınmasının kalp hastalığı ile ilişkili olup olmadığının bulunmasının ve tedavisinin yapılmasının önemli olduğunu kaydetti. Kalp ritim bozukluğunun doğuştan olabileceği gibi, kalp hastalığı sürecinin bir parçası olarak sonradan da ortaya çıkabileceğini hatırlatan Diker, "Doğuştan olan kalp ritim bozukluklarının bir kısmı ilerleyen yaşlarda yakınma oluşturuyor. Yani ritim bozukluğunun ortaya çıkması 20'li, 30'lu, hatta daha ilerleyen yaşlarda olabiliyor. Sonradan oluşan, ritim bozuklukları ise çoğunlukla kalp krizi, kalp yetmezliği yapısal kalp hastalığı zemininde gelişiyor. Sonuçta nasıl olursa olsun, ritim bozukluğu türünün adının konulması, riskinin belirlenmesi ve tedavi edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : kalp çarpıntısı kalp sağlığı stres
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