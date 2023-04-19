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19 Nisan 2023 Çarşamba 06:54:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 06:54:00

Kalbin için yürüyüş yap, sigarayı unut

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Uzmanlar, düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmanın kalp sağlığını koruduğunu söyledi.

Uzmanlar, düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmanın kalp sağlığını koruduğunu söyledi. Ölümlerin yüzde 30'unun kalp damar hastalıklarından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Murat Gençbay, "Bunların yüzde 40'ı da kalp krizi dediğimiz, kalp hastalıklarından olmakta. İkinci sırada gelen tümörler, kanser yüzde 20'lerdedir. Yani oldukça bir fark var. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları dünyada son derece önemli hastalıklar grubundadır" dedi. Gençbay, kalp damar hastalıklarından korunmak için hipertansiyon, şeker hastalığı, obezite, kolesterole dikkat edilerek sigaradan uzak durulması, diyabet hastalarının da sık sık kan şekerini kontrol ettirmesi gerektiğini dile getirdi. Sağlıklı vatandaşların yılda bir kez kan şekeri değerlerini kontrol ettirmesinin önemine değinen Gençbay, egzersiz ve yaşam tarzının da önemli olduğunu vurguladı.

Etiketler : Üzüm Böğürtlen Ahududu Prof. Dr. Murat Gençbay sigarayı unut
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