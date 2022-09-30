Kalbi korumak için Akdeniz usulü beslenin

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmak için hayvansal gıdaların az, yeşil sebze ve meyvelerin çok tüketildiği Akdeniz tipi beslenmeyi önerdi. Türkiye'nin Akdeniz tipi beslenmeye uygun olduğunu belirten Altay, şöyle devam etti: "Her bölgemizde buna uygun besinler var ama biz yine de hayvansal gıda ağırlıklı beslenen bir durumdayız. Kardiyovasküler hastalıklar için olumlu gördüğümüz Akdeniz tipi beslenme modelinde kırmızı et tüketimi minimize ediliyor. Haftada bir gün belli porsiyonda kırmızı et tüketimini öneriyoruz. Tereyağ gibi hayvansal yağları ve margarin gibi doymuş yağları önermiyoruz. Daha çok zeytin yağı tüketimini öneriyoruz." Kızartmalardan uzak durulması tavsiyesinde bulunan Altay, şunları kaydetti: "Kızartılmış yağ, aterosklerotik olayı artıran ve lipid metabolizmayı bozan bir grup. Omega 3 açısından balık tüketimi çok önemli, haftada 2 gün balık öneriyoruz. Tuz ve tütsülenmiş gıdalardan uzak durulmalı, günlük 5 gramda az tuz tüketilmeli. Daha çok yeşillik ağırlıklı tüketim yapılmalı. Tabaktaki renk sayısı ne kadar çoksa o kadar iyi diyoruz. Akşam yemeğinin erken yenilmesini öneriyoruz, gece yemeği tavsiye etmiyoruz. Akdeniz tipi beslenenlerde kardiyovasküler hastalıklar daha az görülüyor, sağlıklı beslenme bu anlamda çok önemli."

