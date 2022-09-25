Kalbi iyileştiriyordu şimdi cildi gençleştiriyor

Depresyon, stres ve kötü beslenmeye bağlı olarak cildin erken yaşlanması son yıllarda herkesin ortak sorunu oldu. Cilt kusurlarını ortadan kaldırıp, kişiye daha genç bir görünüm kazandırmanın doğru uygulamalarla mümkün olduğunu söyleyen Uzman Estetisyen-Eğitmen Nihan Bozatlı, "Cildin en etken maddesi olarak ön plana çıkan peptidler, cildin yeniden nemlenmesine yardımcı olacak hyalüronik asitlerle hazırlanan karışımlar cildi gençleştiriyor" dedi. Kıkırdak gibi dokularda bile kan damarlarının büyümesini destekleyen, kalp damarlarını açan bir madde olan TB-500 ile hazırlanan ürünlerin gençlik aşısı olarak da adlandırılabileceğini dile getiren Nihan Bozatlı şunları söyledi: "Gözaltı ve çevresi, tüm yüz, boyun, dekolte ve ellere gönül rahatlığıyla yapılan ve olumlu sonuçlar alınan uygulamaların içerisindeki TB-500 esasında kalp damarlarını açan bir madde. TB-500, kıkırdak gibi dokularda bile kan damarlarının büyümesini destekler. Hücre büyümesini teşvik ederek, TB-500 sadece doku tamirinde yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha kapsamlı ve eksiksiz bir onarım sağlamaya yardımcı olur. Kalp krizi geçiren fareler üzerine yapılan bir araştırmaya göre TB-500'ün, kılcal tüp oluşumunu başlattığı, kalp kasını koruduğu ve kalp hücrelerinin yeniden canlandırdığı ve kalp hücre ölümlerini engellediği tespit edilmiştir. Kısacası, TB-500, hücreleri hasara karşı koruyabilir ve meydana gelen hasar sonrası hücre onarımını teşvik edebilir."



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