VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İcra dosyası olanlar dikkat! Yargıtay kararını verdi
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Yunanistan'dan Adalara hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatı
Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Ayrılık da barışma da olabiliyor
Sette sürpriz kutlama
Tribute albüm geliyor
Pınar'a görümce takibi
"Savaş uzun sürecek"
Milli Elektrikli Tren için geri sayım başladı!
ABD, Rumları NATO'ya hazırlıyor
Gençlerde omuz çıkığı daha zor iyileşiyor
Kalbi iyileştiriyordu şimdi cildi gençleştiriyor
Bağışıklık ve beyin dostu: Üzüm
SONBAHAR YORGUNLUĞUNU AZALTAN TÜYOLAR
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 25 Eylül
"Amerika'nın öncelikli alanlarında en önemli aktörlerden birisi değil en önemli aktör Türkiye"
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Kuntz: Grup maçlarını galibiyetle tamamlamak istiyoruz
Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi
"Şimdi temel hedefimiz Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek"
"Artık uluslararası ölçekte rekabet edebilecek bir konuma ulaştık"
Fransa'da enerji krizi nedeniyle odun şirketlerinin hisseleri borsada yüzde 700 arttı
Fransa'da 'partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığına ilişkin' inceleme talebi
"Seçime kadar kesintisiz devam edecek gençlerimize yönelik gönül seferberliğine çıkıyoruz"
25 Eylül 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 10:00:00

Kalbi iyileştiriyordu şimdi cildi gençleştiriyor

ABONE OL

Kıkırdak gibi dokularda bile kan damarlarının büyümesini destekleyen, kalp damarlarını açan bir madde olan TB-500'ün cilt için de faydaları ortaya çıktı.

Depresyon, stres ve kötü beslenmeye bağlı olarak cildin erken yaşlanması son yıllarda herkesin ortak sorunu oldu. Cilt kusurlarını ortadan kaldırıp, kişiye daha genç bir görünüm kazandırmanın doğru uygulamalarla mümkün olduğunu söyleyen Uzman Estetisyen-Eğitmen Nihan Bozatlı, "Cildin en etken maddesi olarak ön plana çıkan peptidler, cildin yeniden nemlenmesine yardımcı olacak hyalüronik asitlerle hazırlanan karışımlar cildi gençleştiriyor" dedi. Kıkırdak gibi dokularda bile kan damarlarının büyümesini destekleyen, kalp damarlarını açan bir madde olan TB-500 ile hazırlanan ürünlerin gençlik aşısı olarak da adlandırılabileceğini dile getiren Nihan Bozatlı şunları söyledi: "Gözaltı ve çevresi, tüm yüz, boyun, dekolte ve ellere gönül rahatlığıyla yapılan ve olumlu sonuçlar alınan uygulamaların içerisindeki TB-500 esasında kalp damarlarını açan bir madde. TB-500, kıkırdak gibi dokularda bile kan damarlarının büyümesini destekler. Hücre büyümesini teşvik ederek, TB-500 sadece doku tamirinde yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha kapsamlı ve eksiksiz bir onarım sağlamaya yardımcı olur. Kalp krizi geçiren fareler üzerine yapılan bir araştırmaya göre TB-500'ün, kılcal tüp oluşumunu başlattığı, kalp kasını koruduğu ve kalp hücrelerinin yeniden canlandırdığı ve kalp hücre ölümlerini engellediği tespit edilmiştir. Kısacası, TB-500, hücreleri hasara karşı koruyabilir ve meydana gelen hasar sonrası hücre onarımını teşvik edebilir."

KAYBEDİLEN NEMİ GERİ KAZANIR

Hücre hasarını onaran ve önleyen bu etken madde sayesinde uygulama yapılan bölgede olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyen Uzman Estetisyen-Eğitmen Nihan Bozatlı, "Sürekli genç kalayım, olduğumdan büyük durmayayım ya da yaşımı göstermeyeyim diyorsanız TB-500 maddeli uygulamalar tam size göre. Eğer ki cildiniz nemi kaybetmişse bu uygulama tekrardan cildinizin nemi geri kazanmasına olanak sağlar. Daha dirençli, parlak ve bir o kadarda canlı bir cilde sahip olmanıza katkı sağlar." Nihan Bozatlı, "Bu uygulamaların en çok cezbedici taraflarından birisi ince çizgileri bile düzenli kullandıktan sonra yok ediyor oluşudur. Normal şartlarda yüz bölgesinde var olan ince çizgilerin kaybolması çok kolay olmaz. Bu ince çizgilerin giderilmesi adına çoğu zaman estetik operasyonlara bile başvurulmaktadır. Bu uygulamaların içeriğinde ise hyalüronik asit bulunur. Bu madde, cildinizin çok fazla gereksinim duymuş olduğu nem ve bakımı kazandırmasına yardımcı olur. Bu sayede cildiniz yeniden kendine gelir ve canlanır. Yaşlanmaya 'dur' demeye başlar" dedi.

Etiketler : cilt sağlığı kalp sağlığı nihan bozatlı
Yıllar sonra kuaförde buluştular

Yıllar sonra kuaförde buluştular
Ayrıldılar

Ayrıldılar
103 bin liralık oturuş

103 bin liralık oturuş
Kavgaya karıştı

Kavgaya karıştı
‘Nasır' tuttu

‘Nasır' tuttu
Constanze'nin Thor'u

Constanze'nin Thor'u
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Göndermeli zirve

Göndermeli zirve
Repertuvar yemeği

Repertuvar yemeği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes