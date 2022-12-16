Kahvenin fazlası kulak çınlaması yapabilir

Kulak çınlaması, tıptaki diğer ismi ile "Tinnitus", tek taraflı ya da iki kulağı aynı anda etkileyebilen rahatsız edici bir semptom. Çınlama sırasında oluşan sesin bir dış kaynağı mevcut değilken, kişinin çevresindeki insanlar da bu sesi algılayamaz. KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakır "Yüksek gürültülere ani ve uzun süreli maruz kalmayın, sigara, obezite gibi önlenebilir çevresel faktörlere dikkat edin. Yüksek miktarda kahve ve kafein içeren gıdalar, enerji içecekleri tüketmeyin, alkol ve tuz tüketimini sınırlayın" dedi. Çakır, "Doktor tavsiyesi olmadan ilaç (aspirin, ağrı kesici ve benzeri) ve destek ürünleri kullanmayın. Diyabet, hipertansiyon ve tiroid bezi hastalığı bulunan kişiler kontrollerini aksatmamalı. Dış kulak yolunu yabancı cisimle karıştırmayın, baş boyun travmalarına karşı dikkatli olun" diye konuştu.

