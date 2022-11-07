Kahvenin fazlası baş ağrısı yapabilir

Günümüzde birçok kişi tarafından sevilerek içilen kahve, genellikle keyifli anlarda tüketiliyor. Günde 1-2 fincan ile başlayan kahvenin hazzın artmasıyla beraber kişide bağımlılığa yol açabileceği uyarısında bulunan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, tüketimin ölçülü bir şekilde olması gerektiğini belirterek günlük en fazla 1-2 fincan tüketilmesini tavsiye etti. Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, kafein yoksunluğu çeken insanlar tarafından en sık fark edilen semptomun şiddetli, yoğun baş ağrısı olduğunu söyledi. Kahve tüketiminin miktarının önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. H. Nesrin Dilbaz, "Günde yaklaşık 13-14 fincan kahve içen kişilerde, önce alınan miktar bu seviyelere gelene kadar 1-2 kahve ile başlayıp aynı hazzı alana kadar miktar artmaya başlamaktadır. Bu miktar ölçülü bir şekilde olmalıdır ve çok fazla tüketilmemelidir. Günlük en fazla 1-2 fincan kahve tüketimi normal olarak görünmektedir" dedi.