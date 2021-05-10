Kahve içmek dişleri koruyor

Ölçülü olarak içilen koyu, şekersiz ve siyah kahvenin aslında diş plağına neden olan bakterilerdeki biyofilmleri aktif olarak parçalayarak, çürük oluşumunun durdurulmasına katkı sağladığı bilimsel olarak tespit edildi. Uzm. Dr. Fatma Çiçekdağı Set, "Ramazan Bayramı'nda bu şekilde tüketilen kahvelerin diş sağlığına faydaları bulunmaktadır. Ancak su tüketimini kısıtladığı için oruçluyken sınırlı bir şekilde tüketilmesinde fayda vardır. Rutin zamanlarda da günde 2 fincandan fazlasının tüketilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

