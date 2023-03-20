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20 Mart 2023 Pazartesi 07:31:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 07:31:00

Kahve ‘düşük' riskini artırır

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, kafein plasentadan bebeğe geçebildiğinden yüksek dozlarda alındığında, azalmış doğum ağırlığı veya düşük yapma gibi sıkıntılara yol açabildiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, kafein plasentadan bebeğe geçebildiğinden yüksek dozlarda alındığında, azalmış doğum ağırlığı veya düşük yapma gibi sıkıntılara yol açabildiğini söyledi. Hamilelikte yeme ve içme alışkanlıkları ile ilgili bazı kırmızı çizgiler varken, bazı konularda daha esnek davranıldığını belirten Özden, "Hamilelik macerasına başlayan birçok hastanın ilk sordukları sorulardan birisinin de artık kahve içip içmeyecekleridir. Kafein plasentadan bebeğe geçebildiğinden yüksek dozlarda alındığında maalesef azalmış doğum ağırlığı veya düşük yapma gibi sıkıntılara yok açabilmekte. Kafein içeriği kahvenin tipine ve hazırlanma yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Kafein sadece kahvede değil, çikolata, gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi gıdalarda da mevcuttur. Hamilelikte kafeini tamamen kesmenize gerek yok. Ancak ne kadar tükettiğinizi kontrol etmekte de fayda var" dedi.

Etiketler : Kahve Kadın Hastalıkları Op. Dr. Okan Özden

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