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02 Eylül 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 07:30:00

Kahvaltı yapmayan çocuk derse odaklanamıyor

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Yaz tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılması hem çocukların hem de ailelerin düzenini değiştiriyor.

Yaz tatilinin bitmesi ve okulların yeniden açılması hem çocukların hem de ailelerin düzenini değiştiriyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluk çağında edinildiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, "Öğünleri hazırlarken doyurucu olmasına ve yağ – karbonhidrat – protein dengesine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar için kahvaltı çok önemli. Yapılan araştırmalara göre kahvaltı yapmayan çocukların derse odaklanma süreleri çok daha kısa oluyor" açıklamasında bulundu. Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, "Kahvaltı için süt, taze sıkılmış meyve suyu, yumurta, peynir, zeytin, ekmek tercih edilebilir. Kahvaltıları keyifli hale getirmek için peynir ve yumurta içeren muffinler, krepler veya poğaçalar da yapılabilir. Ara öğün için, gün kurusu, kuru incir, fındık, badem, ceviz gibi taşıması kolay ve enerjisi yüksek besinler önerilebilir. Kuruyemiş veya taze meyvelerden zengin kek tariflerine de yer verilebilir. Ana yemek için ise köfte veya tavuk içeren sandviçler ve salatalar tüketilebilir. Esmer makarna, bulgur, karabuğday ilave edilebilir. İçecek olarak ayran, kefir, taze sıkılmış meyve suları, maden suları veya ev yapımı limonata tercih edilebilir" dedi.

Etiketler : Kahvaltı yapmayan çocuk DERS ODAKLANMA
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