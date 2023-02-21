Kafa travmasından korunma yöntemleri

Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, "Deprem ya da herhangi bir kaza anında kafamızı koruma altına almamız kafa travmasından korunma yollarının başında gelmektedir. Zaten beynimiz normalde kemik bir yapı içinde olduğundan dolayı korunaklıdır. Ancak hayati bir kaza ya da deprem sonrasında yaşanan travmadan dolayı ölümlerin yaklaşık olarak yarısı beyin kanamalarına bağlı hasarlardan dolayı gerçekleşmektedir. Dolayısıyla beyin travmalarında kişinin kendini koruması ölüm riskini yüzde elli oranında azaltmaktadır. Deprem uzmanlarının anlattığı gibi deprem anında kendimize yaşam üçgeni oluşturduğumuz bir yerde cenin pozisyonunda kalarak ellerle kafamızı koruma altına almak, kafanın alacağı birçok darbeden koruyacaktır" dedi.

