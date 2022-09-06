Kafa travmalarında erken tanı hayat kurtarıyor

Uzmanlar, düşme veya kafa tasına alınan darbelerde ilk müdahalenin önemli olduğunu belirterek, "Alınan darbelerde geçmeyen baş ağrıları çok önemlidir. Hastaneye yapılan geç başvurularda tedavi sonrası hastanın normal yaşam fonksiyonlarına geri dönmesi daha da zorlaşıyor. Erken tanıyla acil müdahale hayat kurtarıyor" dedi. Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Batuhan Kartal, "Öncelikle darbe, düşmelerde vatandaşların şikayetlerini değerlendirmeleri gerekir. Baş ağrısı var mı? Bilinç kaybı var mı? Hatırlayamama gibi şikayetleri var mı? İlk öncelikle bunlara bakmaları lazım. Özellikle de geçmeyen baş ağrıları çok önemlidir. Böyle durumlarda bu semptomlar gösteriyorsa acil bir şekilde hastaneye başvurmaları ve görüntülemelerinin yapılması lazım. Çünkü görüntülemeyle beyinde herhangi bir hasar, kanama, küçük kanama gibi sıkıntılı durumlar var mı bakılmalıdır. Eğer herhangi bir kanama varsa ameliyatlık bir durumu yoksa hastayı 24 saatlik takibe alıyoruz. Bu kanamanın büyümesi ihtimaline karşı gerekli müdahale için hazırlık yapıyoruz. Daha kötü kanamalarda da hastanın beynine müdahale etmemiz gerekiyor. Hızlı ve acil bir ameliyatla yapılan müdahale hayat kurtarıyor. Eğer ki hastada bu tür semptomlar varsa hastaneye başvurmasında yarar var" diye konuştu.

