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Kafa nakli ne zaman olacak?
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06 Haziran 2024 Perşembe 13:37:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 13:37:00

Kafa nakli ne zaman olacak?

Kaynak: DHA

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Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve dünyanın ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, Afyonkarahisar'dan gelen köy okulu öğrencilerini ağırladı. Prof. Dr. Ömer Özkan, bir öğrencinin kafa nakli sorusuna, bir gün yapılacağını ama henüz erken olduğu yanıtını verdi.

Tıp alanındaki gelişmeler baş döndürücü.

Organ nakli zordu, kolaylaştı, yaygınlaştı.

"Yüz nakli" ile birlikte bu alanda seviye yükseldi.

Merak edilen "kafa nakli olabilir mi" sorusuna en yetkin isimden cevap geldi.

"İLKLERİN UZMANI" ANLATTI

Prof. Dr. Ömer Özkan...

Dünya'da ilk rahim naklini ve Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan uzman isim...

Afyonkarahisarlı köy okulu öğrencileri ile buluştu.

Bir öğrenci "kafa nakli olacak mı" diye sordu.

Prof. Özkan "bir gün yapılacak ama henüz erken" yanıtını verdi.

Etiketler : ömer özkan kafa nakli sağlık
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