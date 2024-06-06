Kafa nakli ne zaman olacak?

Kafa nakli ne zaman olacak?

Tıp alanındaki gelişmeler baş döndürücü.

Organ nakli zordu, kolaylaştı, yaygınlaştı.

"Yüz nakli" ile birlikte bu alanda seviye yükseldi.

Merak edilen "kafa nakli olabilir mi" sorusuna en yetkin isimden cevap geldi.

"İLKLERİN UZMANI" ANLATTI

Prof. Dr. Ömer Özkan...

Dünya'da ilk rahim naklini ve Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan uzman isim...

Afyonkarahisarlı köy okulu öğrencileri ile buluştu.

Bir öğrenci "kafa nakli olacak mı" diye sordu.

Prof. Özkan "bir gün yapılacak ama henüz erken" yanıtını verdi.