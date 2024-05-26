Kadınların kabusu: Doğum travması

Doğum yapmak pek çok kadın için hayattaki en mutluluk verici, en özel ve eşsiz bir deneyim olarak nitelendirilir. Ancak maalesef bazı kadınlar için ise doğum eylemi bir çeşit travma olarak hafızalarda yer ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Canan Acar Demir, "Doğum anı hatırlatıldığında yoğun kaygı, öfke, korku, suçluluk hissetmek, doğum hakkında aniden zihinde canlanan olumsuz anılar ve düşünceler, yorgunluk, uyku sorunları, konsantrasyon güçlükleri bu travmanın belirtileridir. Doğumla ilişkili travma sonrası stres bozukluğu olarak tanımlanan bu durum genel olarak 100 kadından 4'ünü etkilerken, risk faktörlerini taşıyan kadınlarda yüzde 18 oranında karşılaşılmaktadır" diye konuştu.