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Kadınların kabusu: Doğum travması
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26 Mayıs 2024 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2024 Pazar 08:30:00

Kadınların kabusu: Doğum travması

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Doğum yapmak pek çok kadın için hayattaki en mutluluk verici deneyimlerden biri olsa da maalesef bazı kadınlar için ise bu eylem bir çeşit travma olarak hafızalarda yer ediyor.

Doğum yapmak pek çok kadın için hayattaki en mutluluk verici, en özel ve eşsiz bir deneyim olarak nitelendirilir. Ancak maalesef bazı kadınlar için ise doğum eylemi bir çeşit travma olarak hafızalarda yer ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Canan Acar Demir, "Doğum anı hatırlatıldığında yoğun kaygı, öfke, korku, suçluluk hissetmek, doğum hakkında aniden zihinde canlanan olumsuz anılar ve düşünceler, yorgunluk, uyku sorunları, konsantrasyon güçlükleri bu travmanın belirtileridir. Doğumla ilişkili travma sonrası stres bozukluğu olarak tanımlanan bu durum genel olarak 100 kadından 4'ünü etkilerken, risk faktörlerini taşıyan kadınlarda yüzde 18 oranında karşılaşılmaktadır" diye konuştu.

Etiketler : kadın doğum travma
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