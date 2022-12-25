Kadınları bulan hastalık: Katı Kişi Sendromu

Kanadalı ünlü şarkıcı Celine Dion'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla gündeme gelen Stiff-Person Sendromu (SPS) Katı Kişi Sendromu olarak da adlandırılıyor. Nadir görülen ve ilerleyici bir nörolojik bozukluk olan sendromun kadınlarda iki kat fazla görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, semptomların gövde kasları, kollar ve bacaklarda katılaşma ve sertleşme ile başladığını söyledi. Dr. Celal Şalçini, bu kas spazmlarını gürültü, dokunma ve duygusal sıkıntının tetikleyebildiğini söyledi. SPS'li kişilerde zamanla anormal duruşlar gelişebildiğini ifade eden Dr. Celal Şalçini, "Genellikle kambur duruşlar gelişebilir. Bazı insanlar yürüyemeyecek veya hareket edemeyecek kadar engelli olabilir" dedi.



Ciddi yaralanmalara yol açabilir

Hastaların birçoğunun normal reflekslere sahip olmadıkları için sık sık düştüklerini ifade eden Dr. Celal Şalçini, "Bu durum, ciddi yaralanmalara yol açabilir" uyarısında bulundu. SPS'li kişilerin evden çıkmaktan korkabildiklerini ifade eden Dr. Celal Şalçini, "Çünkü araba kornası gibi sokak sesleri kasılmaları ve düşmeleri tetikleyebilir. SPS sıklıkla Parkinson hastalığı, Multipl Skleroz, fibromiyalji, psikosomatik hastalık veya anksiyete ve fobi olarak yanlış teşhis edilir. Kesin tanı, Glutamik Asit Dekarboksilaz (GAD) antikorlarının seviyesini ölçen bir kan testi ile konulabilir" dedi.

Kadınlarda iki kat fazla görülüyor

SPS'nin kadınlarda iki kat fazla görüldüğünü kaydeden Dr. Celal Şalçini, "Bilim adamları, SPS'ye neyin neden olduğunu henüz anlamış değiller ancak araştırmalar, bunun beyinde ve omurilikte bağışıklık sistemindeki düzensiz bir tepkinin sonucu olduğunu gösteriyor. Sıklıkla Tip-I diyabet, tiroidit, vitiligo ve pernisiyöz anemi gibi diğer otoimmün hastalıklarla ilişkilidir" dedi. SPS'nin önlenebilir bir hastalık olmadığını belirten Dr. Celal Şalçini, uygun tedavi ile SPS semptomlarının kontrol altında tutulabildiğini söyledi.