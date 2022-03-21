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21 Mart 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 08:00:00

Kadınlarda ilaç kullanım oranı daha yüksek

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Türkiye'de yaşlı nüfusta çoklu ilaç kullanımı ve sağlığa etkisinin araştırıldığı çalışmada, 65 yaş üstündekilerin yüzde 30'unun en az 4 ilaç kullandığı belirlendi.

Türkiye'de yaşlı nüfusta çoklu ilaç kullanımı ve sağlığa etkisinin araştırıldığı çalışmada, 65 yaş üstündekilerin yüzde 30'unun en az 4 ilaç kullandığı belirlendi. Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, "Araştırma ile popülasyonda çoklu ilaç kullanımı varlığı yüzde 30 olarak saptandı. Bu çalışmanın analizleri sonucunda çoklu ilaç kullanımının 65 yaş ve üzeri yaşlılarda, fiziksel fonksiyonda azalma, beslenmede yetersizlik ve depresyon ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu belirlendi" diye konuştu. Gökçe Kutsal, "Çalışmaya katılanların yüzde 38,2'sinin 4 veya daha fazla ilaç kullandığı tespit edildi. Bu araştırma, kadınlarda ilaç kullanım oranlarının yüksek olduğunu, eğitim düzeyinin ilaç kullanımını etkilemediğini, kronik hastalık varlığının ise istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilediğini ortaya koydu" dedi.

Etiketler : Kadınlarda ilaç kullanım oranı daha yüksek Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal kronik hastalık
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