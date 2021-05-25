  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
25 yılda çok hırpalandım
Ege ve Akdeniz'de dosta güven düşmana korku!
Musk'a kripto eleştirisi: Sen araba üretmeye odaklan
"Bu kervan yürüyecek"
Azerbaycan Ermenistan sınırına asker konuşlandırdı!
Uykuda ağızdan salya akması hastalık habercisi
Başınız ağrıdığında ilaca sarılmayın Migreni geçiren doğal kürler
Karantina mı yoksa kendimizle kalmak mı zor?
Kadınlar dikkat! Maskenin altına makyaj yapmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs
24 haftalık hamile kadın vefat etti, bebeği yoğun bakımda
Soylu: Atilla Peker'in, Kutlu Adalı cinayeti için alınması lazım
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek
İsrail askerleri taş attığı iddiasıyla Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğa ateş etti
ABD'den şoke eden Gazze açıklaması!
Beyaz Saray: Belarus rejiminin gazetecilere yönelik taciz ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz
Türkiye'de vaka sayısı 8 binin altında
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 oldu
PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı
Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak
İmzalar atıldı: Türkiye, Polonya'ya 24 SİHA ihraç edecek
Bakan Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık
İsrail polisi: İki haftada İsrail vatandaşı 1550 Filistinli gözaltına alındı
DSÖ'den 'Salgında başa dönebiliriz' uyarısı
25 Mayıs 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 07:30:00

Kadınlar dikkat! Maskenin altına makyaj yapmayın

ABONE OL

Pandemi nedeniyle maskenin sık ve uzun kullanıldığı günümüzde, cilt temizliği ve yağlandırmayan su bazlı bir nemlendirici ile cildin bakımı oldukça önemli.

Pandemi nedeniyle maskenin sık ve uzun kullanıldığı günümüzde, cilt temizliği ve yağlandırmayan su bazlı bir nemlendirici ile cildin bakımı oldukça önemli. Maske kullanımı cilt bakımının önemini artırdığını belirten Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş, cilt sağlığı için maskenin altına makyaj yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Maskenin sık ve uzun kullanıldığı günümüzde, cilt temizliğinin ve yağlandırmayan su bazlı bir nemlendirici ile cildin bakımının oldukça önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Pınar Öztaş, şu ifadeleri kullandı: "Aksi takdirde maske altında kendi nefesimizle bile ısınan, ıslanan cildimizde sivilce ve alerji daha kolay ortaya çıkabiliyor. Maske altına fondöten gibi örtücü makyaj uygulanması da bu durumu kolaylaştıracaktır. Maske altına örtücü makyaj yapmamak ve maskelerin sık sık değiştirilmesi önemlidir. Yazın böcek ısırıkları, siğiller ve mantar enfeksiyonları da sık izlenebilir. Cildinizde fark ettiğiniz her türlü değişiklik için dermatoloğunuza başvurmalısınız."

Etiketler : makyaj pınar öztaş cilt sağlığı
Filtreli veda mesajı

Filtreli veda mesajı
Kubilay ile enerjimiz tuttu

Kubilay ile enerjimiz tuttu
Gizli ‘Yarım'

Gizli ‘Yarım'
'Kimse Bilmez' ayrılmadık

'Kimse Bilmez' ayrılmadık
Yunanlılarla ‘İzmir' filmi

Yunanlılarla ‘İzmir' filmi
Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı

Ünlü futbolcunun eşinin 'çakarlı sirenli' İstanbul turu tepki topladı
Murat Bozuldu

Murat Bozuldu
Senaristlerden yana dertli

Senaristlerden yana dertli
Zonguldak'ta çekim zamanı

Zonguldak'ta çekim zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER