Kadına Mahsus film

Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan'ın oynadığı 'Kadına Mahsus' filminin hazırlıklarında sona gelindi. Yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ın oturduğu filmin ekibi okuma provalarında bir araya geldi. Limit Yapım imzalı filmin oyuncuları ilk kez bir araya gelerek senaryoyu okudu. Kadrosunda Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz'ın da yer aldığı filmin çekimlerine yarın başlanacak.