11 Mayıs 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 19:00:00
Kablosuz kulaklıkta iltihap riski
Güney Kore'de, yeni kablosuz kulaklıkların kulak iltihabına neden olduğunu iddia eden raporlar ortaya çıktı.
Güney Kore'de, yeni kablosuz kulaklıkların kulak iltihabına neden olduğunu iddia eden raporlar ortaya çıktı. CCTV News'in raporuna göre birçok Koreli kullanıcı, bazı modellerin yeni kablosuz kulaklıklarını taktıktan sonra kulaklarının irin ve kabuklanma gibi semptomlara sahip olduğunu söyledi.