Kablosuz kulaklıkta iltihap riski

Güney Kore'de, yeni kablosuz kulaklıkların kulak iltihabına neden olduğunu iddia eden raporlar ortaya çıktı. CCTV News'in raporuna göre birçok Koreli kullanıcı, bazı modellerin yeni kablosuz kulaklıklarını taktıktan sonra kulaklarının irin ve kabuklanma gibi semptomlara sahip olduğunu söyledi.