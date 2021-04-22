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22 Nisan 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 09:30:00

Kabızlığa doğal çare: karnıyarık otu

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Kabızlık sorunu olan kişilerin Ramazan'da sıvı alımını iftardan sahura yaymasını öneren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğlu, "Özellikle tokluk hissi ve gün içerisindeki şeker düzeninin sağlanması açısından; kabızlıkla ilgili şikâyeti olanların iftar ve sahurda su ile birlikte 5'er gram karnıyarık otu (pysyllium) alması faydalı olur" dedi.

Kabızlık sorunu olan kişilerin Ramazan'da sıvı alımını iftardan sahura yaymasını öneren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğlu, "Özellikle tokluk hissi ve gün içerisindeki şeker düzeninin sağlanması açısından; kabızlıkla ilgili şikâyeti olanların iftar ve sahurda su ile birlikte 5'er gram karnıyarık otu (pysyllium) alması faydalı olur" dedi. Hem iftarda hem de sahurda kayısılı, kuru üzümlü bir kâse komposto tüketmenin gerek kan şekerinin düzenlenmesinde gerekse yeterince sıvı alınmasının sağlanmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğlu, "Özellikle yumurta hem zengin bir protein kaynağı hem de tokluk hissi oluşturduğundan sahurda tercih edilebilir. Özellikle kabızlığı olanlar, bir çay kaşığı kadar keten tohumunu yoğurt veya salata ile karıştırarak keten tohumundan istifade edebilirler" dedi.

Etiketler : Kabızlığa doğal çare pysyllium rof. Dr. Orhan Kürşat Poyrazoğlu karnıyarık otu
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