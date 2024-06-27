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27 Haziran 2024 Perşembe 18:18:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 18:18:00

Kabızlığa çözüm olan bomba gibi baharatlar

Kaynak: GUNES.COM

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Bağırsak hareketinin yavaşlaması sonucu oluşan kabızlık, hayat kalitesini düşürüyor. Psikolojik fiziksel ve ruhsal yaşantıya engel oluyor. Haftada üç seferden az dışkılamaya ihtiyaç duyulması da kabızlık olarak adlandırılıyor. Kabızlığa iyi gelen besinleri, bitki çaylarını duyduk… Peki kabızlığa iyi gelen baharatlar hangileri? İşte kabızlığa iyi gelen baharatlar…

Yetersiz su alımı ya da yetersiz lif kaynağı alımı da kabızlığa yol açabiliyor. Beslenmeyi sağlıklı hale getirmek veya sağlık için hareket etmek doğal çözümler olabiliyor. Peki vücudun aldığı besinler ve baharatları ne kadar önemli? İşte baharatların kabızlığa sunduğu çözümler. Detaylar haberimizde...

Rezene tohumu: Rezene tohumu doğal müshil gibidir. Kabızlığı gidermeye yardımcı olur. Bağırsak kaslarını gevşetmeye ve sindirimi uyarmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerirler. Yemeklerden sonra rezene tohumlarını çiğneyebilir veya ferahlatıcı ve rahatlatıcı bir içecek için rezene çayı demleyebilirsiniz.

Kişniş tohumu: Kabızlık için birebirdir. Sindirimi uyarmaya, gaz ve şişkinliği gidermeye yardımcı olur. Lezzetli ve sağlıklı bir içecek için yemeklerinize kişniş tohumu ekleyebilir veya kişniş çayı demleyebilirsiniz.

Karabiber: Çok sevilen karabiber sindirim sistemini harekete geçirir. Gaz ve şişkinliğin giderilmesine de yardımcı olabilir.

Zencefil: Bağırsak kaslarını yumuşatır. Zencefili yemeklere veya içeceklere ekleyebilirsiniz.

Zerdeçal: Antiinflamatuar özelliklere sahip olan ve sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olabilecek kurkumin içerir. Lezzetli ve sağlıklı bir içecek için yemeklerinize zerdeçal ekleyebilir veya zerdeçal çayı demleyebilirsiniz.

Kimyon: Sindirim sistemini uyarmaya ve kabızlığı hafifletmeye yardımcıdır. Sıcak ve rahatlatıcı bir içecek için yemeklerinize kimyon ekleyebilir veya kimyon çayı demleyebilirsiniz.

Etiketler : kabızlık besinler kabızlığaiyigelenbaharatlar
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