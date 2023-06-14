VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İsveç mesajı: Terörle mücadele etmeden bizden bir şey beklemesinler
Asgari ücrette ikinci toplantı 19 Haziran'da
İsrafı önlemeyi simgeleyen "turuncu bayrak" 47 otelde dalgalanıyor
AK Parti, TBMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi
14 Haziran 2023 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 12:45:00

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi hasta kabulü için gün sayıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de inşasının ardından içerisindeki tıbbi cihazların kontrollerinin yapıldığı Bayraklı Şehir Hastanesi, hasta kabulü için gün sayıyor.

İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alanda 2017'de yapımına başlanan 628 bin metrekare kapalı alana sahip Bayraklı Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyor.

Kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, genel, onkoloji, fizik tedavi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanelerinden oluşan 6 ayrı sağlık kompleksinde 2060 tescilli yatak bulunuyor.

İçerisinde banyo ve tuvaleti bulunan odalardan 973'ü ise tek kişilik olarak hazırlandı.

Hastanede ayrıca 337'si poliklinik, 5'i müdahale ve 68'i de destek olmak üzere toplam 456 oda ile ayaktan hasta hizmeti sunulacak.

Nükleer tıp ve radyoterapi ile radyoloji görüntüleme hizmetlerinin verileceği hastanede 374 yoğun bakım yatağı da yer alıyor.

Hastanede başlangıç olarak günlük 3 bin 500 erişkin, 500 çocuk olmak üzere toplam 4 bin acil servis hastasına, 15 bin poliklinik hastasına, 1600 yatan hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde 1300 hekim, 2 bin 800 hemşire, 300 ebe ve bin de diğer sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 binin üzerinde sağlık personeli ile hizmet verilmesi planlanıyor.

Günlük hastaneye giriş yapan sayısının da 75 bin olması öngörülüyor.

TIBBİ CİHAZLARIN KURULUM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Hastanede tıbbi hizmetlerin yanı sıra bir tane 480 kişilik, 1 adet 100 kişilik konferans salonu ve 15-20 kişilik 105 adet toplantı odası yer alacak.

İnşaat çalışmalarının tamamlandığı hastanede tıbbi cihazların kurulum işlemleri de sona erdi.

Tıbbı cihazların denenmeye başlandığı hastanede, önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan kabullerin ardından hastaları ağırlamaya başlayacak.

Etiketler : izmir bayraklı şehir hastanesi hasta sağlık bakanlığı inşaat
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek

Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Süper hazırlık

Süper hazırlık
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Oyunculuğu sevdi

Oyunculuğu sevdi
Klip parası isyanı

Klip parası isyanı
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı
Final kutlaması

Final kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX