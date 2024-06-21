İyot eksikliğine dikkat! Sağlık sorunlarınızın sebebi olabilir

Dünya nüfusunun yaklaşık %30'u iyottan fakir bölgelerde yaşıyor. Bu bölgelerde yaşayanlara iyot takviyesi yapılmaması halinde iyot eksikliğine bağlı bozukluklar ortaya çıkıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Can, iyot eksikliğinde kısırlık (infertilite), çocuk düşürme, çocukta doğumsal bozuklukların gelişebildiğini belirtti.

İYOT EKSİKLİĞİNE BAĞLI OLUŞUYOR



Dr. Can, "İyot eksikliğine bağlı hipotiroidi gelişen hastalarda halsizlik, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, ciltte kalınlaşma, kabızlık, soğuğa tahammülsüzlük, adet düzensizlikleri, saç ve tırnaklarda kırılma, kilo artışı, hipotirodiye bağlı ödem, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, duygu durumunda dalgalanmalar meydana gelir." dedi.



Dr. Can, "Tiroid hormonları anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi için çok önemlidir. Orta derecede iyot eksikliği olan anne çocuklarında düşük IQ görülmektedir. Ağır iyot eksikliği olan anne çocuklarında ise kretenizm denen zeka geriliği yanında ek bozuklukların eşlik ettiği tablo ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.